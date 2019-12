Die angeschlagene Commerzbank will ihre Tochter MBank in Warschau verkaufen. Eine Klagewelle von Immobilienkäufern könnte den Preis für das Institut drücken und so den Sanierungsplan von Bankchef Martin Zielke gefährden.

Malgorzata Dembowska* war glücklich, als sie den wohl folgenschwersten Fehler ihres Lebens beging. "Es fühlte sich an wie ein Lottogewinn", erinnert sie sich. Im Oktober 2006 lieh sie sich Geld, um ihre erste Wohnung zu kaufen - für 250.000 Zloty, umgerechnet 58.000 Euro. Die Warschauerin nahm den Kredit in Schweizer Franken auf. Damit, so versprach es ihre Bank, könne sie sich niedrige Zinsen sichern und die Kosten überschaubar halten. Passiert ist genau das Gegenteil: Da die Schweizer Währung seit 2006 massiv an Wert gewonnen hat, ist die Summe deutlich gestiegen, die Dembowska zurückzahlen muss. Aus 250.000 Zloty sind 630.000 geworden.

Dembowskas Problem könnte bald zum Problem der Commerzbank werden. Das Frankfurter Institut war in Polen über seine Tochter MBank einer der größten Anbieter der einst weit verbreiteten Franken-Finanzierungen. Aktuell haben diese ein Volumen von rund 3,3 Milliarden Euro. Auch Dembowska hatte sich das Geld für ihre Wohnung bei der MBank geliehen. Sie und viele andere Kunden sagen, sie seien nie über die Risiken derartiger Kredite informiert worden.

Manager der Commerzbank loben das in Warschau ansässige Geldhaus seit Jahren als Ertragsperle und Ideenlabor des Konzerns. Zeitweise sollte sie sogar der Kern einer neuen, europaweiten Digitalbank werden.

Das ist vorbei. Bankchef Martin Zielke muss die Anteile an der profitablen Tochter verkaufen, um das Geld ...

