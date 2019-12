Nach dem Sturz seiner Regierung muss der frühere sudanesische Diktator für zwei Jahre in Haft. Zuvor waren große Mengen Bargeld in seinem Anwesen gefunden worden.

Rund acht Monate nach seinem Sturz ist der frühere sudanesische Langzeitmachthaber Omar al-Baschir wegen Korruption zu zwei Jahren Arrest in einem Rehabilitationszentrum verurteilt worden. Ein Gericht in Khartoum verurteilte den 75-Jährigen am Samstag in ...

