Der Klimaschutz in der Europäischen Union wird drastisch verschärft. Unternehmen wie Daimler, die schon bislang ihre CO2-Emissionen nicht im Griff hatten, dürften nun erst recht nervös werden.

Als gäbe es derzeit nicht schon genug schlechte Nachrichten für Daimler, kam nun noch eine dazu: Der "Green Deal" der EU-Kommission wurde von den Regierungschefs der EU weitgehend abgenickt. Jetzt gibt es einen Konsens von Parlament, Kommission und Rat der EU - und deshalb wohl schon im kommenden Frühjahr etliche neue Gesetze, die Wirtschaft und Umweltschutz in der Europäischen Union tiefgreifend verändern werden. Der Klimaschutz wird drastisch verschärft, und wer, wie Daimler, schon bislang seine CO2-Emissionen nicht im Griff hatte, dürfte nun erst recht nervös werden.

Klimasünder werden künftig Federn lassen in Europa - oder ganz auf der Strecke bleiben, wenn sie die neuen Rahmenbedingungen überfordern. Bosch-Chef Volkmar Denner schlug kurz vor der Verabschiedung des Green Deal Alarm: "Derartig anspruchsvolle Grenzwerte bedeuten das Ende des klassischen Verbrennungsmotors mit den entsprechenden Auswirkungen auf die Beschäftigung der betroffenen Unternehmen." So wirklich schienen solche Mahnungen aus der Autoindustrie aber die Spitzenpolitiker der EU nicht zu beindrucken - der Green Deal wurde für EU-Verhältnisse in Rekordzeit beschlossen.

Bei Daimler müssen die Umwelt- und Politikexperten in diesen Tagen neu rechnen: Was bedeutet die angedachte Verschärfung der CO2-Vorgaben für Pkw und Lkw? Welche Auswirkungen könnte ...

