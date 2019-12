Vor der Aktie von Evotec liegt eine durchaus spannende Woche: Werden sich die Papiere des Wirkstoffforschungs-Unternehmens weiter so positiv entwickeln, wie das in der zurückliegenden Handelswoche der Fall war? Nur unterbrochen von einer leichten Korrektur am Donnerstag, legte die Evotec-Aktie, ausgehend von 20,38 Euro am Montag, auf 21,39 Euro zum Xetra-Handelsschluss am Freitag zu. Das Wochenplus beträgt damit rund fünf Prozent, auf Monatssicht sind es fast elf. Grundlage der Kursphantasie waren ... (Achim Graf)

