Nicht nur Unternehmen und NGOs lobbyieren kräftig in Brüssel. Auch Vertreter der Kirchen zählen zu den Tausenden von Interessensvertretern. Ihre Methoden haben ein paar Vorteile gegenüber dem weltlichen Lobbying.

Näher an den Mächtigen der EU kann ein Lobbyist in Brüssel kaum arbeiten. Keine 100 Meter trennen das Herrenhaus in der Rue Joseph II vom Hauptsitz der EU-Kommission. Über viele Jahre hatten die Mitarbeiter des Tabakkonzerns Philip Morris hier ihr Quartier aufgeschlagen. Jetzt ist es das Reich von Katrin Hatzinger. In dem geräumigen Büro im ersten Stock hat sie links hinter sich ein Kreuz aus Holz anbringen lassen, rechts eines aus Ton, und vor ihr auf dem Schreibtisch steht Martin Luther als Playmobilfigur. Eine Erinnerung an das Reformationsjubiläum 2017.

Seit fast zwölf Jahren leitet die Juristin das Brüsseler Büro der Evangelischen Kirche Deutschlands (EKD) mit neun Mitarbeitern. Sie hat kein Problem damit, sich selbst als Lobbyistin zu bezeichnen, auch wenn sie ihre Aufgabe selbst gern anders bezeichnet: "Ich bringe Expertise ein."

Und ihre Expertise wird im weltlichen Brüsseler Gesetzgebungsalltag häufiger gebraucht, als man meinen könnte. Gerade treibt Hatzinger die umstrittene Verordnung für elektronische Beweise um, im EU-Jargon e-evidence genannt. Auf Wunsch der EU-Kommission sollen Richter und Staatsanwälte künftig elektronische Beweise in anderen EU-Staaten direkt bei Internetprovidern beschlagnahmen können. Wo das Problem liegt? Hatzinger sieht das Beichtgeheimnis gefährdet: "Wenn jemand ein Seelsorgegespräch über WhatsApp anbahnt, könnte die Justiz eines anderen Landes darauf zugreifen." In diesen Tagen tragen sie diesen Punkt immer wieder bei Europaabgeordneten vor, in der Hoffnung, dass diese die Verordnung noch ändern.

Gespräche mit Entscheidern führen, Netzwerke pflegen, Positionspapiere schreiben: Die Methoden der Lobbyisten des Herrn unterscheiden sich erstaunlich wenig von denen ihrer Kollegen mit anderen Auftraggebern - sieht man von Fußnoten mit Bezügen zu Papstreden einmal ab.Die EU ist ohnehin von der katholischen Soziallehre geprägt, die Subsidiarität ist ein daraus entlehntes Prinzip. Das Verhältnis von Staat und Kirche soll zwar im Grundsatz jedes Land für sich regeln. Allerdings haben Entscheidungen in Brüssel Rückwirkung auf die Religionen, weshalb diese in der EU-Hauptstadt ihre Selbstbestimmung verteidigen. 57 Kirchen und Glaubensrichtungen sind im offiziellen Transparenzregister der EU eingetragen, in einer eigenen Rubrik ...

Den vollständigen Artikel lesen ...