Von ihrem jüngsten Tief, als die Aktie von Nel ASA am 3. Dezember kurzzeitig auf 0,690 Euro zurückgefallen war, haben sich die Papiere des norwegischen Wasserstoffspezialisten zuletzt wieder deutlich erholt. Nach einem kurzen Rücksetzer am Donnerstag ging es mit der Nel-Aktie zum Handelsschluss am Freitag in Frankfurt wieder hinauf auf 0,768 Euro. Der mögliche Hintergrund: In einem neuen Auftrag, der in der zurückliegenden Woche fixiert worden war, eröffnet sich für Nel ASA nach eigenem Bekunden ... (Achim Graf)

