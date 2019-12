ITM Power hat sich am Freitag zum Ausklang der alten Woche mit einem Knaller verabschiedet. Der Wert konnte gleich um mächtige 8 % aufsatteln und hat in jeder Hinsicht die Kritiker zunächst überzeugt. Nun dürfte der Kurs in den kommenden Tagen einen weiteren Angriff in Richtung von 90 Cent bzw. dann sogar 1 Euro fahren. Analog zu anderen Aktien aus der Branche hatte das Unternehmen jüngst einen kleinen Rücksetzer hinnehmen müssen, der von einem Partnerunternehmen Nel Asas ausgelöst worden war. Hier ... (Frank Holbaum)

