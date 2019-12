Auch im kommenden Jahr sollten Anleger das große Ganze an der Börse im Auge haben. Sich in einzelnen Branchen umzuschauen, kann aber nicht falsch sein.

Eigentlich ist jedes Börsenjahr im Vorfeld nicht viel mehr als eine Wundertüte. Aber gerade daher ist offensichtlich auch für viele die Verlockung so groß, einen detaillierten Ausblick abzugeben - selbst wenn einleuchtend ist, dass konkrete Prognosen in der Regel zum Scheitern verurteilt sind. Das gilt natürlich auch für 2020. Aber Gedankenspiele sollten erlaubt sein. Letztendlich muss der Anleger auch nicht bis auf die Nachkommastelle wissen, wo der Dax im Dezember 2020 steht, sondern "nur", bei welchen Themen er in den kommenden Monaten auf Trends hoffen kann und bei welchen er sich eher eine blutige Nase holt.

Für das "große Bild" könnten unter anderem die USA mitverantwortlich sein. Dort finden im Spätherbst die US-Präsidentschaftswahlen statt. Das ist insofern von Bedeutung, als dass man Wahljahren in den Vereinigten Staaten üblicherweise besonderes Potenzial an der Börse zuspricht. Die Hypothese: Der jeweilige Amtsinhaber will mit der einen oder anderen Entscheidung das Wahlvolk für sich gewinnen. Dazu gehören in der Regel auch Maßnahmen, die die Wirtschaft stärken. Und keinem anderen Präsidenten der Geschichte würde man in punkto Opportunismus ein unverhohleneres Vorgehen zutrauen als Donald Trump.

Somit spricht einiges dafür, dass er zu Gunsten der Wiederwahl seine an Privatfehden erinnernden Zollstreitigkeiten mit China und Europa deutlich eindampfen könnte. Das wiederum würde Investitionen in diesen Ländern attraktiver machen - und ganz nebenbei auch Branchen wie der hiesigen Autoindustrie guttun. Auf der anderen Seite stellt aber gerade Trumps Ego auch einen potenziellen Negativfaktor ...

