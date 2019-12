Deutlich kleiner fällt der Zukauf des SDax -Unternehmens Jost Werke aus. Der Lkw-Zulieferer Jost Werke hat Ålö in Schweden gekauft für 250 Millionen Euro. Ålö stellt landwirtschaftliche Frontlader her. Hier kommt der Schritt bei den Anlegern positiv an, die Titel legen zeitweise 3% zu. EUWAX Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass ...

