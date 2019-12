++ Die US-Indizes beendeten die Sitzung am Freitag wenig verändert, obwohl sich die USA und China offiziell auf ein Phase-1-Deal einigen konnten. Dieses beinhaltet die Vermeidung geplanter Zölle sowie den Abbau einiger bereits bestehender Zölle. ++ ++ Die Asien-Sitzung am Montag ist gemischt: Der australische S&P/ASX 200 erlebte eine Rallye von 1,6%, während der Nikkei, der Hang Seng und der KOSPI leicht in der Verlustzone notieren. ++ ++ Am Devisenmarkt ist die Stärke des GBP (+0,4%) hervorzuheben, ...

