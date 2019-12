Der Wohnimmobilienkonzern ADO Properties will seinen Großaktionär Adler Real Estate übernehmen und bietet einen deshalb einen Aufschlag von 17 Prozent auf den letzten Börsenkurs. Zudem erwirbt ADO eine Beteiligung am Projektentwickler Consus samt Kaufoption. Im Laufe des Tages sollen weitere Details bekanntgegeben werden.Adler Real Estate war erst vor kurzem durch den Kauf der israelischen ADO Group in den Besitz eines Drittels an ADO Properties gelangt. Das rein auf Berlin ausgerichtete Wohnungsunternehmen ...

