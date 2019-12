Die weichende Brexit-Unsicherheit nach dem Wahlausgang in Großbritannien und die Teil-Einigung im US-chinesischen Handelskonflikt haben die europäischen Börsen am Freitag teils deutlich angeschoben, zum Handelsschluss hin aber ließ der Schwung wieder nach. Teil der Vereinbarung im Handelskonflikt ist die Aussetzung einer neuen Runde von US-Strafzöllen auf chinesische Waren, die am Wochenende hätten in Kraft treten sollen. Die USA hätten sich auch verpflichtet, bereits verhängte Zölle teilweise zurückzunehmen, sagte Chinas Vize-Handelsminister Wang Shouwen. Der EuroStoxx 50 erreichte in der Spitze den höchsten Stand seit April 2015 und ging 0,7% befestigt aus dem Handel, was auf Wochensicht ein Plus von 1,1% bedeutete, der CAC 40 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...