Gastronom Bendix Sander-Knauer über Wirte, die Millionen hinterziehen, Finanzbeamte, die wegschauen - und die Schwierigkeiten, ehrlich ein Lokal zu betreiben.

Herr Sander-Knauer, wir sitzen hier in ihrem Fisch-Lokal, blicken auf die Hamburger Schanze, trinken portugiesischen Kaffee: Sie scheinen sich durchaus wohl zu fühlen. Dabei wollten Sie nie hier sein.Das stimmt so nicht ganz. Aber ja, ich hatte nie geplant Gastronom zu werden. Ich verwalte im Hauptberuf Immobilien, etwa auch dieses Haus in dem das La Sepia untergebracht ist. 2015 konnte oder wollte unser damaliger Mieter seine Kosten für Strom, Wasser und Gas nicht mehr zahlen, hatte Steuerschulden, aufgrund eines Verstoßes lag keine Alkoholausschankkonzession mehr vor. Das Lokal war kurz vor der Schließung. Da habe ich das kurzerhand übernommen, inklusive der über 30 Angestellten. Aber hätte ich gewusst, was mich erwartet, hätte ich das wohl nie getan.

Das müssen Sie erklären.Nach der Übernahme habe ich allen Mitarbeitern neue Verträge angeboten und darin die Gehälter eingetragen, wie sie in den Büchern standen. Die Damen und Herren schauten mich daraufhin mit großen Augen an: Das war viel weniger, als sie von meinem Vorgänger tatsächlich bekommen hatten. Der zahlte üblicherweise ein Drittel der Summe offiziell, deckte so Sozialversicherung, Steuer und Krankenkasse ab. Den Rest, nicht selten über 1000 Euro im Monat, gab es bar auf die Hand.

Was haben Sie getan?Nachdem ich das genau recherchiert hatte, habe ich den Mitarbeitern die korrekten Summen als Gehalt angeboten - aber diesmal alles offiziell. Nur stimmte damit natürlich die ganze Kalkulation nicht mehr. Mein Vorgänger hatte gegenüber dem Finanzamt einen Umsatz zwischen 700.000 und 900.000 Euro im Jahr gemeldet. Es muss aber deutlich mehr gewesen sein. Denn ohne, dass ich etwas besser kann als mein Vorgänger, verdoppelte sich der Umsatz, von einem Tag auf den anderen. Das bedeutet: Unser damaliger Mieter ...

