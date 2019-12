Geely-Gründer Li Shufu ist Sohn eines Reisbauern und gilt als erfolgreichster Auto-Unternehmer der Volksrepublik China. Der größte Traum des Milliardärs: Sein Geely-Konzern soll zu einer echten Weltmarke reifen.

Der Name des Autoherstellers Geely ist vom chinesischen Wort "jili" abgeleitet, was "Glück" oder "glückverheißend" bedeutet. Doch nur mit Glück ist Geely nicht zum größten chinesischen Autokonzerns in Privatbesitz geworden. An der Spitze des Unternehmens steht Li Shufu, der die chinesische Autobranche umgekrempelt hat.

Nach dem rasanten Aufstieg in China arbeitet der 56-Jährige seit Jahren unter Hochdruck daran, einen Weltkonzern zu schmieden. Dabei helfen soll auch Daimler. Vor zwei Jahren stieg Geely mit einer Beteiligung von knapp 10 Prozent zum größten Aktionär des Autobauers auf. Der Einstieg der Chinesen sorgte bei den Stuttgartern und auch in ganz Deutschland für hitzige Debatten. Für Li selbst dürfte Daimler allerdings nicht mehr als ein Mosaikstein eines Plans sein, mit dem er seinen Konzern in die Top-Liga der internationalen Autobauer katapultieren will.

Für viele Chinesen gilt Li als Idol, weil er vor allem durch Fleiß und harte Arbeit zu Reichtum gekommen sei. 1981 lieh sich er sich als 18-Jähriger 120 Yuan, heute zwölf Euro, von seinem Vater, einem Reisbauern. Er kaufte eine Kamera und machte mit Fotos erste Geschäfte.Die eigentliche Unternehmer-Karriere von Li begann dann Mitte der 80er-Jahre, als er mit Freunden eine Fabrik für Kühlschrankteile gründete. Später bauten die jungen Unternehmer Motorräder aus Taiwan nach. 1998 erhielt der "chinesische Henry Ford", wie ihn einige in China nennen, die Lizenz zur Autoherstellung und sein Unternehmen, nun unter dem neuen Namen Geely, startete mit der Produktion ...

