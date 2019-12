In der neuen "Börsenwoche" auf aktienlust.tv dreht sich natürlich der Schwerpunkt um den Phase-1-Deal zwischen den USA und China. Ist das der große Wurf oder nur der Anfang eines langfristigen Prozesses, der uns noch viele Jahre beschäftigen wird? Und was ist mit dem Brexit? Kehrt an dieser Front endlich Ruhe ein? Darüber sprechen Jürgen Schmitt und Mick Knauff, zugeschaltet vom Börsenparkett in Frankfurt. Dazu gibt es natürlich wie gewohnt die wichtigsten Termine der Woche und eine technische Analyse ...

