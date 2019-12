Die Immofinanz hat einen weiteren Schritt zur Optimierung ihrer Finanzierungsstruktur gesetzt und eine langfristige Refinanzierung über 120 Mio. Euro für die Vienna Twin Towers am Standort myhive am Wienerberg abgeschlossen. Der Kreditvertrag mit der UniCredit Bank Austria umfasst eine Laufzeit von 15 Jahren, teilt die Immofinanz mit. Per Ende September 2019 sind die durchschnittlichen Finanzierungskosten der Immofinanz den Angaben zufolge erneut gesunken und liegen bei 1,95% inklusive Zinsabsicherungskosten. Der Netto-Loan-to-Value beläuft sich auf 44,2% und liegt damit im Zielkorridor von rund 45%. Mit einer Hedging-Quote von 87,5% ist der Konzern hinsichtlich möglicher künftiger Zinserhöhungen gut abgesichert. "Die Immofinanz hat 2019 nicht nur ...

