IRW-PRESS: Gold Lion Resources Inc.: Gold Lion gibt Börsengang an der Börse Frankfurt bekannt

Vancouver, British Columbia / 16. Dezember 2019 - Gold Lion Resources Inc. (Gold Lion oder das Unternehmen) (CSE: GL) (FWB: 2BC) freut sich bekannt zu geben, dass die Stammaktien des Unternehmens mit Wirkung zum 16. Dezember 2019 an der Wertpapierbörse in Frankfurt unter dem Börsensymbol 2BC gehandelt werden.

Die von der Deutsche Börse AG geleitete Börse Frankfurt ist eine der weltweit größten Plattformen für den Wertpapierhandel und die größte der acht Börsen in Deutschland. Über die Börsennotierung der Aktien von Gold Lion an der Börse Frankfurt soll der Handel mit den Wertpapieren des Unternehmens für europäische und internationale Anleger vereinfacht werden.

Oliver Friesen, Director von Gold Lion, erklärt: Wir freuen uns sehr darüber, dass unsere Aktien zum Handel an der Börse Frankfurt zugelassen wurden. Diese Maßnahme erhöht die Handelsliquidität sowohl für unsere bestehenden als auch für unsere zukünftigen Aktionäre ganz entscheidend. Gleichzeitig können wir unsere internationale Präsenz durch die verbesserte Erreichbarkeit für internationale Kapitalströme deutlich steigern.

Der Handel mit den Stammaktien von Gold Lion an der kanadischen Börse Canadian Securities Exchange (CSE) unter dem Börsensymbol GL bleibt weiterhin aufrecht. Darüber hinaus teilt das Unternehmen mit, dass Nikolay Vassev seine Funktionen als Chief Executive Officer, Corporate Secretary und Director von Gold Lion zurückgelegt hat. Das Unternehmen sondiert derzeit die Möglichkeit weiterer personeller Neubesetzungen.

Über Gold Lion Resources Inc.

Gold Lion Resources Inc. ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich aktiv mit der Exploration im Kupfer-Silber-Zink-Projekt Fairview (das Projekt Fairview) befasst. Das Fairview Grundstück ist ein 2.574 Hektar großes Mineralkonzessionsgebiet, das sich im Bergbaurevier Kamloops in British Columbia befindet. Weitere Informationen finden Sie unter: https://goldlionresources.com/.

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS

Oliver Friesen

Director

T: (778) 772-1751

305-1770 Burrard St. Vancouver, British Columbia V6J 3G7

T: (778) 772-1751

W: https://goldlionresources.com/

Die Börsenaufsicht der CSE und ihr Informationsdienstleister (in den Statuten als Information Services Provider bezeichnet) haben diese Meldung nicht geprüft und übernehmen keine Verantwortung für deren Richtigkeit oder Angemessenheit.

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

Abgesehen von Aussagen zu historischen Tatsachen enthält diese Pressemitteilung bestimmte zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der einschlägigen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen erkennt man häufig anhand von Begriffen wie planen", erwarten", prognostizieren, beabsichtigen, glauben, vorhersehen, schätzen und an anderen ähnlichen Wörtern oder Aussagen darüber, dass bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten können oder werden. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Meinungen und Schätzungen zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Informationen unterscheiden. Dazu zählen unter anderem auch Verzögerungen oder Unsicherheiten bei den behördlichen Genehmigungen, wie z.B. durch die CSE. Zukunftsgerichtete Informationen enthalten typischerweise Unsicherheiten, wie etwa auch Faktoren, auf die das Unternehmen keinen Einfluss hat. Es gibt keine Gewähr dafür, dass die in dieser Pressemeldung beschriebenen Geschäftspläne für Gold Lion Resources tatsächlich zu den hier dargelegten Bedingungen und in dem hier dargelegten zeitlichen Rahmen in Kraft treten werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, falls sich die Umstände oder die Schätzungen oder Meinungen des Managements ändern sollten, es sei denn, dies wird in den entsprechenden Gesetzen gefordert. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Aussagen nicht verlässlich sind. Weitere Informationen über Risiken und Unsicherheiten, welche die Finanzergebnisse beeinflussen könnten, sind in den Unterlagen enthalten, die das Unternehmen bei den kanadischen Wertpapierbehörden einreicht und die unter www.sedar.com veröffentlicht werden.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=49621

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=49621&tr=1

