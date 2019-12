Montag ist Rosgix-Tag, heute mit einer Presseaussendung Rosingers: "Die zur Rosinger Group des international aktiven Finanz- Investors und Industriellen Gregor Rosinger gehörende Private Equity Rosinger Anlagentechnik GmbH & Co. KG teilt hiermit mit, dass der täglich von der Wiener Börse berechnete und täglich von der Wiener Börse veröffentlichte, jedoch im Besitz des Indexträgers Private Equity Rosinger Anlagentechnik GmbH & Co. KG stehende "Rosinger Global Investments Index" (Rosgix) am heutigen 13. Dezember 2019 mit einem Indexstand von 2.703,90 Indexpunkten erstmals die 2700 Punkte-Marke überschritten hat. Der in der internationalen Finanzwelt meist nur kurz als "Rosinger Index" bezeichnete Rosgix wurde am letzten Handelstag des ...

Den vollständigen Artikel lesen ...