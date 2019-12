Der Euro wird bei Investoren immer beliebter. Sie legen das Kapital verstärkt in anderen Währungsräumen an. Doch das birgt Gefahren - für die Anleger und das ganze Finanzsystem.

Eine historisch bisher nie dagewesene Situation an den Devisenmärkten sorgt für neue Chance für Anleger: Zwar hat die Einigung zwischen den USA und China auf ein Handelsabkommen hat zuletzt für etwas Bewegung am Devisenmarkt gesorgt. Insgesamt aber ist es dort in den vergangenen Monaten so ruhig wie lange nicht mehr.

Nicht nur die Schwankung der Wechselkurse von Euro und Dollar ist historisch niedrig. Auch bei anderen wichtigen G10-Währungen aus Kanada, der Schweiz, Neuseeland oder Schweden tut sich wenig. Einzige Ausnahme ist das britischen Pfund, das wegen der Ungewissheit über den Brexit und der Wahlen in Großbritannien aus der Reihe fällt.

Dank der niedrigen Wechselkursschwankungen wird für Investoren eine besondere Form von Währungsgeschäften wieder attraktiv: Carry Trades. Dabei verschulden sich Investoren in einem Währungsraum, in dem die Zinsen niedrig sind, und legen das Kapital dort an, wo sie höher sind.

Dafür eignet sich wegen der extrem niedrigen Zinsen vor allem der Euro, dessen Bedeutung als internationale Finanzierungswährung gewachsen ist. Das hat aus Sicht von Devisenexperten auch Folgen für den Wechselkurs. Er könnte in Phasen, in denen Investoren Risiken meiden, stärker schwanken - mit deutlichen Auswirkungen auf Anleger und Unternehmen.

"Die Euro-Zone entwickelt sich zum neuen Liquiditätsgeber des weltweiten Finanzsystems", schreibt Deutsche-Bank-Ökonom George Saravelos in einer aktuellen Studie. Diese Entwicklung habe "deutliche Auswirkungen auf den Devisenmarkt".

Carry Trader machen sich die Zinsunterschiede zwischen verschiedenen Währungsräumen zunutze. Mit dem Sammelbegriff sind unterschiedliche Fälle von Geschäften gemeint. Zum Beispiel, dass sich ein Unternehmen aus einem Schwellenland in Euro verschuldet, um damit Aktivitäten in anderen Teilen der Welt zu finanzieren.

Oder dass ein europäischer Exporteur die Erlöse seiner Verkäufe in Dollar bei einer US-Bank anlegt, um die Negativzinsen im Euro-Raum zu vermeiden. Ein weiterer Fall wäre ein US-Unternehmen, das Anleihen in Euro begibt, die Erlöse daraus aber in US-Dollar umtauscht.

Wichtiger Treiber ist die Geldpolitik

All diese Geschäfte basieren auf Zinsunterschieden. Aktuell liegt der entscheidende Einlagenzins der Europäischen Zentralbank (EZB) bei minus 0,5 Prozent - der Leitzins in den USA dagegen zwischen 1,5 und 1,75 Prozent. Noch höher sind die Zinsen in vielen Schwellenländern.

Zudem ist im Euro-Raum durch die Anleihekäufe der Europäischen Zentralbank (EZB) sehr viel überschüssige Liquidität vorhanden. In den USA hat die Notenbank Federal Reserve (Fed) hingegen bis vor Kurzem ihren Anleihebestand reduziert - und dem Markt so Dollar-Liquidität entzogen.

Carry Trades funktionieren aber nur dann, wenn der Wechselkurs zwischen den betreffenden Währungen stabil bleibt oder die Währung abwertet, in der sich die Investoren verschulden. Wertet sie hingegen auf, machen die Spekulanten Verluste, weil ...

