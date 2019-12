Nachdem die Barrick Gold-Aktie am 28. August auf ein Hoch bei 20,07 US-Dollar angesteigen war, setzten Gewinnmitnahmen ein. Die aus ihnen resultierende Korrektur zog sich bis in den späten November hinein hin. In den letzten Tagen mehren sich jedoch die Aussichten, auf eine Wende zum Positiven. Der Aktie ist es in der Vorwoche gelungen, die 50-Tagelinie zu überwinden und sich weiter von ihr abzusetzten. Damit sind die Chancen gestiegen, dass der Mitte November begonnene Aufwärtstrend weiter fortgesetzt ... (Dr. Bernd Heim)

