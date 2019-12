Private Stiftungen sind in Deutschland noch immer eine Seltenheit. Dabei ließen sich theoretisch weit mehr als 20 Milliarden Euro dafür aktivieren. Drei Vorschläge, damit dies auch tatsächlich in der Praxis geschieht.

Nullzins, Investitionsstau, Vermögensungleichheit - auf den ersten Blick haben diese drei Themen wenig miteinander zu tun. Doch in ihrer Schnittmenge lauert eine brisante Frage: Welchen Anteil an der Bewältigung gesellschaftlicher Herausforderungen können private Vermögen übernehmen?

Schließlich sind noch nie so viele neue Stiftungen entstanden wie in den vergangenen zwei Jahrzehnten, insgesamt über 10.000. Das ist zweifellos ein großer Gewinn für die Gesellschaft.

Zugleich ist nach Zahlen des Bundesverbandes Deutscher Stiftungen die Summe der Stiftungsvermögen seit der Finanzkrise weit hinter der Entwicklung der Spitzenvermögen zurückgeblieben. Die Lücke - oder positiv formuliert: das ungehobene Potenzial - liegt oberhalb von 20 Milliarden Euro. Geht das Geld stattdessen direkt an die Empfänger, etwa gemeinnützige Projekte? Nein, auch die Spenden wachsen seit Jahren kaum.

Was ist da los? Und ist es überhaupt ein Problem?

Im Vergleich zu den Ausgaben der öffentlichen Hand fallen die Beiträge privater Spender und Stifter kaum ins Gewicht. Und nicht wenige würden argumentieren, Investitionen in das Gemeinwohl sollten ohnehin eher durch demokratische Verfahren als durch den Willen Einzelner entschieden werden. Und eine weitere Debatte gewinnt an Fahrt: Große Vermögensungleichheiten seien in sich bereits ein Problem, das es zu beheben gilt.

Es stimmt ja: Zusammen könnten alle privaten Bildungsförderer pro Jahr nicht einmal eine Woche Schulunterricht in ganz Deutschland finanzieren - und dabei ist Bildung der populärste aller guten Zwecke. Dennoch können ihre Mittel ...

