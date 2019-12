Die Bayer-Tochter Monsanto hat beantragt, dass das Urteil aufgehoben wird. Den Vorwurf mangelnder Warnhinweise weist sie zurück.

Bayer geht in einem weiteren Glyphosat-Fall in den USA in Berufung. Im Fall Edwin Hardeman habe Bayer beim United States Court of Appeals for the Ninth Circuit Berufung eingereicht, teilte der Konzern am Montag mit.

Die Bayer-Tochter Monsanto habe mit der Einreichung eines Berufungsschriftsatzes beantragt, das Urteil der Geschworenen im Fall Hardeman gegen Monsanto aufzuheben. Der Konzern weist dabei unter anderem den Vorwurf mangelnder Warnhinweise zurück, da diese vom Bundesgesetz ausgeschlossen seien.

Die US-Umweltbehörde EPA hatte im Sommer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...