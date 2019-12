Im Dezember erreicht die Paketflut ihren Höhepunkt. Vor allem auf der letzten Meile herrscht Chaos: zugeparkte Gehwege, überfüllte Poststationen und gescheiterte Auslieferungen. Technologien könnten Abhilfe schaffen.

Wut. Mittlerweile ist es blanke Wut. Susanne Stein kämpft mit den Tränen. "Callcenter!", schnaubt sie, "Ist das zu fassen?" Ist es kaum: Seit neun Tagen wartet sie auf ein wichtiges Paket - Computer-Ersatzteile. Mehrfach war die Ware laut der App auf Steins Handy bereits vor ihrer Haustür, konnte angeblich nie zugestellt werden. Die selbstständige Informatikerin schwört: Sie war jedes Mal zu Hause, hätte die Klingel garantiert gehört. Täglich ruft die 40 Jahre alte Rheinländerin seitdem im Callcenter des Paketdienstes an, aber "die lesen einem ja nur vor, was schon in der E-Mail steht".

Mit solchen Anekdoten aus dem Paketkundendasein könnten die meisten Deutschen inzwischen das Abendprogramm eines Comedians füllen. Tierfutter aus dem Webshop, das der Nachbarshund fraß, nachdem es einfach über den Zaun geworfen wurde; Fahrer, die hektisch bekritzelte Postkarten hinterlassen, worauf die Paketsuche zur Schnitzeljagd durch die Nachbarschaft wird; Schlangen genervter Abholer vor den dünn gesäten Filialen der Post.

Wenn, wie bei Susanne Stein, Anrufe im Callcenter nicht helfen, bleibt nur die offizielle Beschwerde bei der Bundesnetzagentur. Deren Zahl hat sich 2018 im Vergleich zu 2017 auf 12.500 verdoppelt. Vor allem Großstädter leiden unter der Paketflut und den damit verbundenen Verzögerungen. Der Onlinehandel, schon seit den Neunzigerjahren im Boommodus, wächst um acht bis zehn Prozent pro Jahr. 2,1 Milliarden Menschen weltweit bestellen regelmäßig Dinge, die sie früher im Laden kauften und nach Hause trugen. Tendenz steigend. Seit 1999 hat sich die Zahl der Frachtsendungen in Deutschland auf 3,5 Milliarden mehr als verdoppelt, 2023 sollen es 4,4 Milliarden sein.

Händler wie Amazon treiben den Trend an: Sie verfügen über immer schnellere, hoch automatisierte Lager, versprechen ihren Kunden immer kürzere Lieferfristen. Doch was nutzt die bequeme Bestellung im Internet, wenn dann doch jede zweite Zustellung zur Nervenprobe gerät? Denn während die eine Seite der Lieferkette sich langsam der Perfektion nähert, herrscht auf der anderen Seite oft Anarchie. "Letzte Meile" nennen Logistikexperten das schwarze Loch der Paketwirtschaft. Gemeint sind damit die allerletzten Meter in der Lieferkette: Der Fahrer bringt das Päckchen, das früh morgens aus dem Depot in seinen Lieferwagen geladen wurde, an die Haustür des Kunden.Oder eben nicht. Weltweit werden 2030 bereits 7,2 Millionen Paket-Lieferwagen unterwegs sein und die Wohnstraßen verstopfen, 2018 waren es 5,3 Millionen. Die Lösung sollten neue Technologien bringen. Wer mit Logistikkonzernen und Start-ups spricht, hört regelmäßig: Aus ihrer Sicht sei das Problem technisch gelöst. Beschäftigt man sich aber im Detail mit Drohnen und Droiden, Lockern und Lastenrädern, zeigt sich meist: Irgendwo hakt es immer. Dabei wäre die Lösung des Problems der letzten Meile zum Greifen nah - wenn Unternehmen zu mehr Kooperation und Politiker zu einem klareren Rahmen bereit wären.

Drohne statt Lieferauto

Eine Lösung gegen das Paketchaos bietet zum Beispiel Yariv Bash an. Der charismatische Gründer des Start-ups Flytrex aus Tel Aviv setzt auf Auslieferung in der Luft. "Israel hat die strengste Flugregulierung der Welt, dennoch werden wir hier bald Pakete mit unseren Drohnen zustellen", sagt er. In westlichen Metropolen bremst die strikte Luftraumregulierung die meisten kommerziellen Drohnenanwendungen. Das wird sich nicht so schnell ändern. Immerhin: In Island darf Bash seit Kurzem Päckchen ausfliegen. Damit die Paketdrohnen in Wohngebiete fliegen dürfen, sollen sie nichts und niemanden am Boden gefährden. Deshalb landen sie nicht, sondern seilen die Ware ab. "Die Drohne steht weit über Gärten und Balkonen, man hört sie so kaum und sie kann in dieser Höhe nicht mit Strom- oder Telefonleitungen kollidieren", betont Bash.

