Mit jedem Tag, den Weihnachten näherrückt, sinken Produktivität und Motivation in deutschen Büros. Dagegen lässt sich auch nicht viel machen - außer, aus der Not eine Tugend zu machen und das Miteinander zu stärken.

Jeder dritte Deutsche ist spätestens an diesem Montag - acht Tage vor Heiligabend - in Gedanken im Weihnachtsurlaub. Ob Weihnachtsfeiern oder Glühweinkonsum damit etwas zu tun haben oder nicht, Motivation und Produktivität sind damit so langsam auf dem absteigenden Ast bei deutschen Arbeitnehmern. Ab diesem Donnerstag (19. Dezember) befindet sich dann nämlich bereits jeder zweite von ihnen gedanklich neben dem Tannenbaum, im Kreise der Großfamilie oder am fernen Urlaubsziel.

Ab dem Freitag vor Weihnachten gilt für 69 Prozent der deutschen Erwerbstätigen dann nur noch "Dienst nach Vorschrift" - die Motivation ist dann am Tiefpunkt und der Kopf geht längst noch einmal die vorweihnachtlichen To-Do-Listen durch. Das zeigt eine Umfrage des dänischen Unternehmens Peakon, das 12.000 Beschäftigte in Deutschland, Großbritannien und den USA nach ihrer Motivation und Produktivität befragt hat.

Der Vergleich mit den beiden anderen Ländern zeigt aber auch: Die deutschen Arbeitnehmer sind noch vergleichsweise pflichtbewusst. Jeder zweite US-Amerikaner ist bereits ab dem 17. Dezember innerlich ganz woanders und die Briten entschwinden einen Tag vor den Deutschen zur Hälfte in die Weihnachtsferien. Und auch am Freitag vor Weihnachten ist mit Amerikanern und Briten noch weniger anzufangen als mit ihren deutschen Kollegen: 81 beziehungsweise 76 Prozent sind dann mental "out of office".

