Portugal strebt in seinem Haushaltsentwurf für 2020 nach Aussagen des Finanzministers ein Plus an. Er versprach auch geringe Steuersenkungen.

Portugals Haushaltsentwurf für das kommende Jahr sieht erstmals seit Jahrzehnten einen Überschuss vor. Es werde für 2020 ein Plus von 0,2 Prozent der Wirtschaftsleistung angepeilt, kündigte Finanzminister Mario Centeno vor Journalisten am Dienstag an.

Es wäre der erste Überschuss seit Portugal vor 45 Jahren zur Demokratie wurde. In diesem Jahr geht das Land noch von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...