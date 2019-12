In Indien sieht sich Gerresheimer mit Triveni Polymers in Kundli bereits seit Jahren gut aufgestellt. Jetzt soll ein zweiter Produktionsstandort in Kosamba die Produktionskapazitäten der stark nachgefragten Triveni-Round-Behälter verstärken. Das Werk eröffnete am 16. Dezember 2019 den Betrieb. "Wir eröffnen heute das nächste Kapitel der Erfolgsgeschichte von Gerresheimer und Triveni. Am 18. Dezember 2012 erwarben wir die Mehrheit und gut sieben Jahre später eröffnen wir heute einen neuen Produktionsstandort, um unsere Kapazitäten zu vergrößern," sagte Niels Düring, Global Executive Vice President Gerresheimer Plastic Packaging bei der Eröffnung ...

