Die asiatischen Börsen starten mit Gewinnen in den Tag. Grund ist der Teilerfolg im Handelskonflikt zwischen China und USA sowie die Vorgaben aus New York.

Der Handelsdeal zwischen den USA und China und die Rekordstände der Wall Street haben am Dienstag die Börsen in Asien beflügelt. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans stieg um bis zu 0,6 Prozent und lag damit auf dem höchsten Stand seit Juli 2018. In Japan lag der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 0,3 Prozent im Plus bei 24.030 Punkten, so hoch wie seit mehr ...

