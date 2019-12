IFX - Inficon senkt Jahresprognosen wegen verzögerter Auslieferungen CEC - Ceconomy lässt Dividende wieder ausfallen - Gewinn soll 2020 steigen CCAP - Corestate-Gründer verkauft 14,1% in beschleunigtem Bookbuilding G24 - SCOUT24 - Der Kleinanzeigenportalbetreiber Scout24 steht vor dem Verkauf seiner Plattform Autoscout24. Das Unternehmen bestätigte am Montagnachmittag, dass es mehrere Bieter für die Autosparte gebe, mit denen sich das Münchener MDAX-Unternehmen in fortgeschrittenen Verhandlungen befinde. Darunter sei auch Hellman & Friedman. Laut Berichten der Nachrichtenagenturen Reuters und Bloomberg steht der US-Finanzinvestor kurz vor dem Zuschlag. Das Gebot von Hellman & Friedman für den Online-Marktplatz für ...

