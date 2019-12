Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Patrizia Immobilien -0,1% auf 20,42, davor 6 Tage im Plus (11,57% Zuwachs von 18,32 auf 20,44), Österreichische Post -0,14% auf 34,55, davor 6 Tage im Plus (4,69% Zuwachs von 33,05 auf 34,6), CTS Eventim +2,13% auf 55,25, davor 5 Tage im Minus (-2,79% Verlust von 55,65 auf 54,1), Infineon -0,12% auf 21,02, davor 4 Tage im Plus (5,98% Zuwachs von 19,86 auf 21,05), Baxter International -0,12% auf 83,86, davor 4 Tage im Plus (2,96% Zuwachs von 81,55 auf 83,96), Bertelsmann 0% auf 350, davor 4 Tage im Plus (1,1% Zuwachs von 346,2 auf 350), FedEx Corp -0,95% auf 164,1, davor 4 Tage im Plus (5,85% Zuwachs von 156,51 auf 165,67), Volkswagen -0,72% auf 179,4, davor 4 Tage im Plus (3,32% Zuwachs von 174,9 auf 180,7), Noble Corp plc 0% auf 0,837, davor 4 Tage ...

