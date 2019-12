Die Analysten der Baader Bank bleiben nach den jüngsten Wertminderungs-News der voestalpine bei der Hold-Empfehlung mit Kursziel 26,0 Euro. Niedrigere durchschnittliche Gewinnschätzungen hätten die Wertminderungen der Vermögenswerte (in Summe 360 Mio. Euro) ausgelöst, die meisten dieser Aufwendungen seien nicht zahlungswirksam. Lediglich im mittleren zweistelligen Bereich, hauptsächlich bei Buderus, seien Restrukturierungen zu verzeichnen, die sich in den kommenden Quartalen negativ auf den Cashflow auswirken werden, so die Analysten. Das Nettoergebnis wird laut Baader-Analysten negativ sein und die Dividende für das Geschäftsjahr 2019/20 wird unter dem Vorjahreswert von 1,10 Euro liegen. In den nächsten 18 Monaten werde das Management alle ...

