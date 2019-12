Die Einigung zwischen den USA und China auf ein Teilabkommen im Handelsstreit hat am Montag den Börsen Europas erneut Auftrieb gegeben, auch die Aussicht auf einen geordneten Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union nach dem klaren Wahlsieg der Konservativen trieb die Kurse weiter nach oben. Stimmungsdaten aus den Unternehmen der Eurozone und Großbritanniens traten dagegen in den Hintergrund. Der EuroStoxx 50 konnte sich um 1,1% verbessern, der CAC 40 in Paris rückte 1,2% vor und in Deutschland erzielte der Dax ein Plus von 0,9%. Alle diese Indices wurden aber von dem FTSE 100 in London deutlich in den Schatten gestellt, für den es gestern stolze 2,3% nach oben ging. Hier konnten vor allem Unternehmen, wo bei einem Wahlsieg der Labour-Party ...

