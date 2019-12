Trotz guter Vorgaben aus den USA und China setzt der deutsche Aktienindex den Aufwärtstrend nicht fort. Bewegen könnte die Märkte der Jahresbericht zum Immobilienmarkt.

Am zweiten Wochentag geht der Dax etwa 0,4 Prozent schwächer in den Handel und notiert bei 13.362 Punkten. Damit unterbricht der deutsche Leitindex den vergangene Woche eingeläuteten Aufwärtstrend.

Am Vortag hatte der Dax noch bei 13.408 Punkten 0,9 Prozent höher geschlossen - keine 200 Punkte mehr von seiner Rekordmarke bei 13.597 Punkten aus dem Januar 2018 entfernt.

In den USA und in China waren die Anleger noch euphorisiert. An der Wall Street übertrumpften alle drei großen Indizes bisherige Rekordmarken: Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 0,4 Prozent höher auf 28.235 Punkten, der technologielastige Nasdaq rückte 0,9 Prozent auf 8814 Zähler vor, während der breiter gefasste S&P 500 etwa 0,7 Prozent auf 3191 Punkte zulegte.

Auch die Börsen in Asien schlossen sich der guten Handelsstimmung an. Dort kamen die unerwartet guten Konjunkturdaten aus China hinzu. Die Börsen in Schanghai und Shenzen legten um jeweils ein Prozent zu, der japanische Nikkei kletterte um 0,3 Prozent nach oben.

Anleger zeigten sich weiterhin beruhigt durch die Teileinigung im Handelsstreit zwischen den USA und China - auch wenn Kritiker auf die für "Phase 2" anstehenden wichtigen Entscheidungen verweisen.

Auch das Brexit-Drama scheint sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...