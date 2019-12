Guten Morgen, der DAX konnte am Vortag die Marke von 13.400 Punkten zurückerobern und bei 13.407 Punkten aus dem Handel gehen. Solange der DAX über 13.400 Punkten notiert, ist mit einem weiteren Hochlauf bis 13.450 Punkte zu rechnen. Bei 13.450 Punkten befindet sich der nächste große Widerstand. Über 13.450 Punkten wäre der Weg bis zum Allzeithoch vom Januar 2018 bei 13.596 Punkten frei. Allerdings bewegt sich der DAX aktuell in dünner Luft direkt am oberen Bollinger-Band im Monatschart sowie nicht ...

