Flughafen Wien 1.38% Aussteiger2012 (19771977): Der Flughafen Wien ist fuer mich eine langfristig sichere Wachstumsstory, langweilig aber sicher. Eine monopolartige Stellung in der Region Wien bei wachsendem Markt, der Flugverkehr soll sich bis 2040 verdoppeln. Es gibt Potential fuer Dividendensteigerungen bei geringem Risiko. Meiner Meinung nach ist in 2021 ein Gewinn von 2,20 Euro pro Aktie moeglich. Da die Zinsen wohl eher nicht mehr steigen werden und bei der hohen Sicherheit ist eine Rendite von knapp 4% sicherlich angemessen. Wo bekommt man bei so hoher Sicherheit sonst noch 4% auf sein investiertes Geld? Ich halte daher ein KGV von 26,5 fuer fair, somit sollte frueher oder spaeter ein Kurs von 58€ moeglich sein ....

