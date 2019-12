Das WLTP-Chaos aus dem Vorjahr wirkt bis heute nach. Der Autoabsatz liegt im November deutlich im Plus. Das liegt vor allem am schwachen Vorjahr.

Der Autoabsatz in Europa ist im November angesichts eines niedrigen Vorjahreswertes deutlich gestiegen. Die Zahl neu zugelassener Pkw habe sich um 4,9 Prozent auf rund 1,176 Millionen Stück erhöht, teilte der Branchenverband Acea am Dienstag in Brüssel mit. 2018 waren die Verkäufe vor dem Hintergrund der Einführung neuer Abgasvorschriften (WLTP) eingebrochen.

Insbesondere Marktführer Volkswagen die ...

