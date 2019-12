Das US-Entsorgungsunternehmen Waste Management Inc. (ISIN: US94106L1098, NYSE: WM) kündigte am Montag eine Quartalsdividende von 0,545 US-Dollar ab dem Jahr 2020 an. Dies ist eine Anhebung um 6,3 Prozent im Vergleich zum Vorquartal (51,25 US-Cents). Auf das Jahr hochgerechnet werden somit künftig 2,18 US-Dollar nach zuvor 2,05 US-Dollar ausbezahlt. Es wird erwartet, dass die Dividende für das erste Quartal 2020 ...

