TUI hat nach eigenen Angaben das Potenzial der Kapverden schon früh entdeckt und maßgeblich an der Tourismusentwicklung im Inselstaat mitgewirkt. Der Tourismus sei inzwischen der wichtigste Wirtschaftszweig des 450 Kilometer vor der afrikanischen Westküste gelegenen Landes, heißt es in einer Mitteilung. Zugleich engagiere sich die TUI Care Foundation in Zusammenarbeit mit lokalen Partnern für den Schutz der Brutstätten der Meeresschildkröten an den dortigen Stränden. Eine Ausweitung des Angebots ... (Achim Graf)

