Das Duale System des Handelskonzerns Schwarz wird im Januar zunächst in sieben Bundesländern starten. Die nicht bei Prezero Dual lizenzierten Mengen von Lidl gehen 2020 an Noventiz. Laut einem an Geschäftspartner verschickten Schreiben von Lidl werden die systembeteiligungspflichtigen Verpackungen aller Fraktionen zu 46,1 Prozent bei Prezero Dual und zu 53,9 Prozent bei Noventiz lizenziert. Prezero ...

Den vollständigen Artikel lesen ...