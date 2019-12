Der größte deutsche Software-Konzern SAP baut ein Forschungszentrum am Garchinger Campus der Technischen Universität München (TUM). Nach der Fertigstellung Ende 2022 sollen dort rund 600 Mitarbeiter von SAP und bis zu 130 Mitarbeiter der TUM arbeiten und forschen, sagte SAP-Vorstandsmitglied Thomas Saueressig gestern in München. SAP investiert in den Bau einen niedrigen dreistelligen Millionenbetrag, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...