In Zusammenarbeit mit dem in Prag ansässigen Unternehmen Dateio plant die Erste Group , ein neues Rabattsystem in ihre paneuropäische Banking-Plattform George zu integrieren. Das von Dateio entwickelte Tool ermöglicht Rabatte in Verbindung Karten-Zahlungen. Die Erste baut dazu auf besondere Stärke ihrer Plattform George, die in vier Retail-Märkten mehr als fünf Millionen Nutzer zählt. Mit der Investition in eine 22%-Beteiligung an Dateio ist die Erste Group als Minderheitseigner in das tschechische Unternehmen eingestiegen. Als Investor plant die Erste, den Wert des Start-up-Unternehmens zu steigern indem der Service über die eigene Banking-Plattform verbreitet werden soll. "Durch die Zusammenarbeit wollen wir Bankkunden Zugang zu den ...

