Der Boom der E-Scooter kennt auch dunkle Seiten. Eine interne WhatsApp-Gruppe des E-Roller-Verleihers Lime zeigt, wie das Unternehmen mit Diebstahl und illegalem Stromtanken durch seine freien Mitarbeiter zu kämpfen hat.

Was die App anzeigt, ist Sven Carsten (Name geändert) Befehl. Die App des E-Roller-Anbieters Lime sagt Carsten, an welchen Ecken Berlins die E-Scooter stehen, die der freie Mitarbeiter mit seinem Kastenwagen einsammeln soll. Vor wenigen Wochen fiel die App des US-Unternehmens Lime aus. Carsten staunte nicht schlecht darüber, was er dann zu lesen bekam.

Denn um den Betrieb trotz des Ausfalls der App aufrecht zu erhalten, eröffnete Lime kurzfristig eine Gruppe im Kurznachrichtendienst WhatsApp. Einige "Juicer", wie Lime seine freiberuflichen Roller-Einsammler nennt, nutzten das neue Forum allerdings für sehr spezielle Zwecke: Manche von ihnen boten dort gestohlene E-Scooter zum Kauf an, wieder andere luden Fotos hoch, die halblegale Möglichkeiten zum Stromladen zeigten.

Was der Chatverlauf, der der WirtschaftsWoche vorliegt, in seinem ganzen Umfang zeigt: Die Kontrolle über seine freien Mitarbeiter, die pro eingesammelten Scooter bezahlt werden, dürfte Lime zumindest in manchen Teilen entglitten sein.2019 wird in Deutschland als das Jahr des E-Scooter-Booms in Erinnerung bleiben. Seit Verkehrsminister Andreas Scheuer die flinken Elektro-Flitzer im Sommer zugelassen hat, haben sich die Roller im urbanen Stadtbild quasi viral verteilt. Die Roller der großen Verleiher Lime, Tier, Circ und Voi sind besonders in Innenstadtlagen an so gut wie allen Bürgersteigen zu sehen.

Was als trendiges und umweltschonendes Verkehrsmittel geplant war, sorgt mittlerweile aber für mächtig Ärger. Die eigenwillige Auslegung der Straßenverkehrsordnung einiger Roller-Fahrer hat das Gefährt schon wenige Wochen nach Einführung zum Sinnbild von Anarchie im Verkehr gestempelt. Für wenig Begeisterung sorgten auch die auf Bürgersteigen und Hinterhöfen kreuz und quer abgestellten Roller. Das Versprechen auf nachhaltige Mobilität konnte bislang kaum erfüllt werden: Der enorme Verschleiß vieler Roller und der Transport via Diesel-Transporter zum Aufladen lassen vom Öko-Image nicht viel übrig.In der Werbewelt der Anbieter klingt das freilich anders. Eigenen Angaben zufolge macht Lime ein halbes Jahr nach seinem Start in Deutschland in seinem Kerngeschäft keine Verluste mehr und der Verleiher wirbt damit, seit dem Start am 18. Juni 6,5 Millionen E-Scooter-Fahrten ermöglicht zu haben. Mit einer "Flottengröße von über 25.000 Fahrzeugen" sieht Lime sich als "größter Betreiber von Elektromobilität in Deutschland". "Noch nie hatte ein anderes Mobilitätsunternehmen so viele Nutzer in so kurzer Zeit", wirbt Lime.

Möglicherweise hatten aber auch noch nicht viele Mobilitätsunternehmen in so kurzer Zeit so viele Probleme mit ihren freien Mitarbeitern wie Lime. So ...

