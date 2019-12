Mit heute sind es noch 7 Handelstage im Jahr 2019. Der DAX flirtet zu diesem Anlass noch ganz massiv mit seinem All time High aus dem Jänner 2018 von 13.596 Punkten. Im Fokus steht natürlich der Quartalsverfall am Freitag, heute Vormittag geht es zunächst abwärts jedoch.DAX ( Akt. Indikation: 13332,50 /13332,50, -0,56%) Im ATX sind die Schwergewichte recht stark, damit geht sich heute anders als beim DAX zunächst ein kleines Plus aus. ATX ( Akt. Indikation: 3210,80 /3211,00, 0,34%)Erste Group ( Akt. Indikation: 33,62 /33,67, 0,79%)OMV ( Akt. Indikation: 51,68 /51,72, 2,38%) Bzgl. Sanochemia (siehe Umreihungsinfo bei Christine Petzwinkler) gibt es eine interessante Indikation, während der Handel noch ausgesetzt ist. Günter Lutsch hatte hier ...

