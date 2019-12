Mindestens 12.000 Menschen in Deutschland seien "potenziell im rechten Bereich gewaltbereit", sagt der Bundesinnenminister. Dagegen will er vorgehen.

Bundesinnenminister Horst Seehofer hat auf das große Potenzial rechtsextremer Gewalttäter in Deutschland hingewiesen. Mittlerweile habe die Hälfte der politisch motivierten Körperverletzungen ihre Ursache im rechtsextremen Bereich, sagte der CSU-Politiker am Dienstag in Berlin. "Neben dieser hässlichen Blutspur beginnend von NSU bis Halle, haben wir ...

Den vollständigen Artikel lesen ...