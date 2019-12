Mit Blockchain könnte der Staat viele Lebensbereiche sicherer, günstiger und effizienter organisieren. Bayern probiert es und führt für Zeugnisse die Blockchain ein, deren Echtheit künftig in Sekunden überprüfbar wird.

Bayern wird jetzt zum staatlichen Blockchain-Pionier! Auf Initiative von Digitalministerin Judith Gerlach beschloss der bayerische Ministerrat letzte Woche die Gründung des "Bavarian Center for BlockChain [bc]²". Es geht dabei nicht um immergleiche Gießkannen-Förderung von Start-ups. Nein, es wird der Freistaat selbst zum Versuchslabor.

Messer und Skalpell werden exakt am Hotspot zwischen Staat und Blockchain angesetzt: bei den Zeugnissen. Das klingt harmlos, ist aber brillant. Denn über nichts anderes verfügen staatliche Behörden derart umfangreich, und nichts ist ein typischeres Anwendungsfeld für die neue Technologie. Es spricht die technikaffinste Zielgruppe an und lässt sich international harmonisieren. Die Blockchain funktioniert stabil, schnell und fälschungssicher - ganz ohne Zutun von Hochschulen, Banken oder Bürokraten. Die Echtheit von Zeugnissen ließe sich also mit wenigen Klicks überprüfen. Es reicht ein digitales Gütesiegel.

Zeugnisse sind nur der Anfang. Künftig könnte man sämtliche Vorgänge mithilfe der Blockchain abwickeln. Denn die Technologie, von der manche noch gar keine Vorstellung haben, kann in allen Kernfunktionen des Staats wesentliche Verbesserungen liefern. "Staatsapparat" kann in so ziemlich allen Belangen neu gedacht werden.

Der Reihe nach:Freiheit. Wichtig für die Freiheit ist die Eigenständigkeit meiner Identität. Aber wer bin ich? Bin ich mein Wohnsitz? Bin ich mein Familienstatus? Bin ich meine DNA? Klar ist: Ich bin ich - in unterschiedlichen Rollen. Und ich will nur ...

