Das Unternehmen mit Sitz in Reinfeld, Schleswig-Holstein, hat erneut darauf verzichtet, seine Kundinnen und Kunden zu Weihnachten zu beschenken, und stattdessen zum achten Mal in Folge lungenkranke Patientinnen und Patienten der Kinderklinik unterstützt. Christine Wall-Pilgenröder, Geschäftsführerin von Camfil, und Jan Beth, Camfil Vertrieb Außendienst der Region Nord, übereichten den Spendenscheck jetzt an Prof. Dr. Matthias Kopp, Leiter der Sektion für Pädiatrische Pneumologie und Allergologie.

Umbau des großen Lungenfunktionsraumes

"Wir freuen uns sehr, dass die Firma Camfil uns seit langem mit großzügigen Spenden unterstützt", sagt Prof. Kopp. Wie schon in den Jahren zuvor wird das Geld für den Umbau des großen Lungenfunktionsraumes in der Kinderpneumologie verwendet. ...

