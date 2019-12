Boeing muss die Produktion des Flugzeugtyps 737 Max vorübergehend einstellen. Im Interview erklärt Luftfahrt-Experte Heinrich Bongardt, warum die Krise des US-Konzerns auch für Zulieferer und Airlines zum Problem wird.

Boeing gerät zunehmend unter Druck. Nachdem sein Bestseller "737 Max" im März die Flugerlaubnis wegen zwei Abstürzen mit 346 Toten verlor, wartet der Luftfahrtriese darauf, dass der Flieger wieder starten darf. Da sich der Prozess immer weiter verzögert, gab Boeing nun bekannt, die Produktion ab Januar vorübergehend zu stoppen. Laut dem Luftfahrt-Experten Heinrich Großbongardt werden die Folgen dieser drastischen Maßnahme schnell auf eine ganze Branche übergreifen und noch mehr als ein Jahr spürbar sein.

WirtschaftsWoche: Herr Großbongardt, war der Produktionsstopp der Boeing 737-Max wirklich notwendig?Heinrich Großbongardt: Boeing produziert schon auf Halde, seitdem im März das Flugverbot für die 737 Max erteilt wurde. Da stehen inzwischen rund 400 Flugzeuge bereit, die nicht an die Kunden ausgeliefert werden können und ein Kapital von rund 20 Milliarden Dollar binden. Auch ein Unternehmen von der Größe Boeings bringt das durchaus an seine Grenzen. Dass so viele Flugzeuge vorproduziert wurden, hat es bisher noch nicht gegeben.

Rund 80 Prozent der Teile für das Flugzeug kauft Boeing von Zulieferern. Was bedeutet der Produktionsstopp für die Unternehmen im Hintergrund?Die Zulieferer werden nicht umhinkommen, ihre Produktion zu stoppen oder zumindest zurückzufahren. Das liegt an den Strukturen, die hinter dem Bau eines Flugzeugs stecken: Die Zulieferer produzieren schon heute Teile für eine Boeing, die erst nächstes Jahr geliefert ...

