Nachdem NatGas in der vergangenen Woche die erwartete Gegenbewegung in Welle 4 in Grün ausbauen konnte, steht der Markt nun kurz vor seinem finalen Abverkauf. Hierbei könnten im ExtremnochNotierungen im Bereich von $2.00 - $1.50 gesehen werden. Wir gehen jedoch eher davon aus das der Kurs innerhalb der nächsten 10 Cent nach unten seine Trendwende einläutet, um danach durchzustarten.Primärerwartung bleibt somit, dass die Bären den Markt ein letztes Mal in Richtung Süden treiben werden, bevor es zu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...