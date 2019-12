Gestoppte bzw. gedrehte Serien: BKS Bank Stamm 0% auf 16, davor 13 Tage ohne Veränderung , Andritz -0,62% auf 38,7, davor 5 Tage im Plus (7,21% Zuwachs von 36,32 auf 38,94), Valneva-1,53% auf 2,58, davor 5 Tage im Plus (6,5% Zuwachs von 2,46 auf 2,62), CA Immo -0,14% auf 36,85, davor 4 Tage im Plus (2,5% Zuwachs von 36 auf 36,9), Frequentis +0,48% auf 20,875, davor 4 Tage im Plus (4,9% Zuwachs von 19,9 auf 20,88), Fabasoft -2,43% auf 24,1, davor 3 Tage im Plus (5,11% Zuwachs von 23,5 auf 24,7), Marinomed Biotech +0,96% auf 105, davor 3 Tage ohne Veränderung , Wiener Privatbank +0,71% auf 7,1, davor 3 Tage im Minus (-11,25% Verlust von 8 auf 7,1) ATX Folgende Veränderungen im ytd-Ranking: Erste Group (2 Plätze gutgemacht, von 10 auf 8); dazu, Uniqa (-1, von 8 auf ...

