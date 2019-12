Die Analysten der Baader Bank bestätigen die Kaufempfehlung für die S Immo-Aktie und erhöhen das Kursziel von 21,0 auf 24,5 Euro. Nach erfolgreichen 9M-Ergebnissen erhöhen die Analysten ihre FFO- und DPS-Schätzungen für 2019-2021E um rund 3% bzw. rund 6%. Trotz der Beendigung der Fusionsgespräche mit der Immofinanz und eines potenziellen Aktienüberhangs aufgrund ihrer 29%-Beteiligung an der S Immo sehen die Analysten das diversifizierte Geschäftsmodell des Unternehmens als vielversprechend an, auch im Alleingang attraktive Renditen zu erzielen. Der Anteil von 12 Prozent an der Immofinanz mit einem aktuellen Wert von rd. 320 Mio. Euro würde zudem eine komfortable finanzielle Flexibilität für alle sich bietenden Gelegenheiten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...