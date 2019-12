Der Migrationsstrom über die Ägäis reist nicht ab: Im kommenden Jahr rechnet Athen mit 100.000 Migranten. Die Krise sei aktuell, so die Regierung.

Die Regierung in Athen erwartet im kommenden Jahr rund 100.000 über die Türkei kommende Migranten auf den griechischen Inseln. Das sagte der Regierungsbeauftragte für die Erstaufnahme von Flüchtlingen, Manos Logothetis, den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Mittwoch). "Die Krise ist aktuell, und sie ist gravierend." Logothetis kündigte an, dass die griechische Regierung 2020 von den Inseln 10.000 Asylsuchende in ...

